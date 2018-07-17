Россия настроена на конструктивные трехсторонние переговоры с ЕС и Украиной по газу - Новак

Россия настроена на конструктивные трехсторонние переговоры с Евросоюзом и Украиной по транзиту российского газа, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи с вице-президентом Еврокомиссии по энергетике Марошем Шефчовичем.

"Мы настроены конструктивно, надеюсь, что все стороны настроены работать в таком ключе", - сказал А.Новак журналистам.

На текущий момент уже закончились двухсторонние встречи М.Шефчовича с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром энергетики РФ Александром Новаком. Трехсторонние переговоры, как ожидаются, начнутся в 15-30 МСК.