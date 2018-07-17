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ТЭК 17.07.2018 14:34

Россия настроена на конструктивные трехсторонние переговоры с ЕС и Украиной по газу - Новак

Россия настроена на конструктивные трехсторонние переговоры с Евросоюзом и Украиной по транзиту российского газа, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи с вице-президентом Еврокомиссии по энергетике Марошем Шефчовичем.

"Мы настроены конструктивно, надеюсь, что все стороны настроены работать в таком ключе", - сказал А.Новак журналистам.

На текущий момент уже закончились двухсторонние встречи М.Шефчовича с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром энергетики РФ Александром Новаком. Трехсторонние переговоры, как ожидаются, начнутся в 15-30 МСК.

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, УКРАИНА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]