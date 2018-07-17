Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9921 RUR   0.0273 GBR   2.2519 TRY   0.351

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.06 Brent   71.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 32° Завтра 24° 33° 19 Июл 26° 35° 20 Июл 26° 34°

Дальнее зарубежье 17.07.2018 14:54

Египет требует от ХАМАС прекратить запуск воздушных шаров с горящими предметами в Израиль - СМИ

Египет потребовал от палестинского движения ХАМАС полностью прекратить или хотя бы резко сократить количество воздушных шаров и змеев с прикрепленными к ним горящими предметами, которые палестинцы запускают на территорию Израиля, пишет во вторник "Едиот Ахронот" со ссылкой на источники.

При этом в Египте требуют, чтобы палестинцы положили конец подобной деятельности уже в ближайшие дни.

Согласно сообщению издания, ультиматум палестинцам Египет поставил после того, как накануне вечером Израиль объявил о запрете провоза топлива через КПП "Керем Шалом" в секторе Газа со вторника по воскресенье. Ранее запрет касался лишь коммерческих грузов. Провоз медикаментов и продуктов питания разрешен.

"Едиот ахронот" отмечает, что ранее также временно был закрыт КПП "Рафиах" на границе Египта и палестинских территорий по техническим причинам.

Практику запуска на территорию Израиля воздушных змеев и шаров с прикрепленными к ним горящими предметами палестинцы начали относительно недавно, однако делают это регулярно, из-за чего в приграничных районах нередко возникают пожары.

Решение о запрете провоза топлива через КПП "Керем Шалом" было принято властями Израиля после запуска палестинцами ракеты в сторону Израиля. Ракета упала на юге страны, инцидент привел к срабатыванию сирены безопасности. За несколько часов до этого Армия обороны Израиля атаковала два поста наблюдения палестинцев, вблизи которых, как полагают в Израиле, были запущены воздушные шары и змеи с горящими предметами.

ХАМАС раскритиковал решение о запрете провоза топлива через КПП, заявив, что Израиль п

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕГИПЕТ, ХАМАС, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Лидер ХАМАС едет в Египет обсуждать проблему блокады Газы ХАМАС возлагает надежды на Египет в борьбе за права палестинцев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]