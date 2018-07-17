"АвтоВАЗ" представил новое поколение седана Lada Granta

ПАО "АвтоВАЗ" представило новое поколение седана Lada Granta - первую модель нового семейства Granta.
Как отметил вице-президент компании по продажам и маркетингу Ян Птачек, слова которого приводятся в сообщении автопроизводителя, семейство Lada Granta является одним из лидеров рынка и "уникальным предложением, задавая тон в своем сегменте".
По мнению компании, новый седан Granta позволит привлечь новых покупателей.
Автомобиль получил новую переднюю часть кузова в стиле Lada Vesta, также переработан дизайн заднего бампера.
Премьера автомобиля состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне, до нее в компании не стали комментировать подробности по новой модели.
При этом ранее "АвтоВАЗ" сообщал о намерении сократить количество используемых платформ, а в понедельник, 16 июля, объявил о прекращении выпуска Lada Priora до конца июля. Также компания планировала объединить семейства Kalina и Granta. "В семействе Kalina-Granta у нас пять типов кузовов. Скорее всего, мы не будем использовать пять вариантов на одной платформе и сократим до трёх. Но пока это не решено", - говорил в конце мая Николя Мор, занимавший тогда пост президента компании.
В настоящее время "АвтоВАЗ" производит автомобили Lada на пяти платформах: B0 (Lada Largus, Lada Xray), Kalina/Granta, 4X4, Priora, отдельная платформа используется для производства Lada Vesta на заводе в Ижевске.
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