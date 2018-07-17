Египет рассчитывает на рост турпотока из России после ЧМ-2018

Представители египетских туркомпаний рассчитывают на рост популярности Египта у россиян после ЧМ-2018 в связи со снижением цен на авиабилеты, сообщили во вторник порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"За первые полгода российский турпоток в Шарм-эль-Шейх вырос более чем в два раза в годовом выражении. Но это в подавляющем большинстве вовсе не пакетные туристы, летящие через Каир, а бизнесмены и представители диаспор. В то же время, в египетских туркомпаниях считают, что росту популярности Египта на "регулярке" будет способствовать возможное снижение цен на авиабилеты после ЧМ-2018", - рассказали в ассоциации.

По данным АТОР, с января по июнь на пересадочных авиарейсах в Шарм-эль-Шейх прибыло почти 25 тыс. россиян, в то время как год назад - чуть более 11 тыс. Самыми посещаемыми месяцами в Шарм-эль-Шейхе были март и апрель, за это время из России приехали 5,8 тыс. и 6,2 тыс. человек, соответственно. В июне на курорт прилетело 2,7 тыс. россиян, что в 2,6 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

"Те россияне, которые прилетают прямыми рейсами в Каир, для своего отдыха чаще всего выбирают Хургаду. Это связано с достаточно коротким трансфером, занимающим около двух часов. Конечно, есть и преданные любители Шарм-эль-Шейха, но их всего 30% от общего потока через Каир", - добавили в ассоциации.

Как отмечают представители российских туркомпаний, открытие регулярных рейсов в Каир никак не сказалось на росте популярности Египта, потому что он был больше ориентирован на пакетных туристов. "Турист не готов ехать на курорты Египта с такими ценами на перелет, да еще и тратить на это столько времени. Каир - это направление для бизнес-путешественников и самостоятельных туристов, но не для массового туриста. Рынок ждет чартеров на курорты", - напомнили в ассоциации.

Среди россиян, все же выбравших для отдыха Египет, преобладают обеспеченные люди, которые готовы потратить на отдых значительную сумму.

По данным сайтов онлайн-бронирования, этим летом средняя стоимость тура на двух взрослых на 7-10 ночей в Египет, включая перелет из Москвы в Каир, составляет 130,3 тыс. рублей. В то же время средний чек на авиаперелет туда-обратно из РФ в Египет вырос на 13% по сравнению с прошлым годом, с 39,2 тыс. до 44,3 тыс. рублей. Без учета стоимости авиабилетов недельный бюджет для двух человек в отеле с питанием "все включено" и групповым трансфером на курортах Египта в отеле категории 3 звезды составит от $200, 4 звезды - от $400, 5 звезд - от $450.

Регулярные рейсы между Москвой и Каиром возобновились в апреле 2018 года. На маршруте работают "Аэрофлот" и Egypt Air, которые выполняют по три рейса в неделю.

Россия и Египет планируют переговоры по открытию чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх предстоящей осенью.