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Туризм 17.07.2018 15:29

Франция временно ограничила восхождение на Монблан из-за наплыва туристов

Власти Франции ограничили доступ к вершине Монблан и популярному "королевскому маршруту" на 8 дней из-за чрезмерного количества туристов, которые хотели бы совершить восхождение, сообщает газета Daily Mail.

"Помимо переполненности, местные власти недовольны и уровнем безопасности. Так, многие туристы пытаются совершить восхождение в летний сезон без специального снаряжения, а пара из Венгрии даже пыталась взять с собой девятилетних близнецов. За поход на гору без специальных канатов и "кошек" введены штрафы", - пишет издание.

В прошлом году при покорении вершины Монблан погибли 14 человек и двое пропали без вести. В 2018 году погибли уже как минимум трое - поляк, литовец и британец, который сорвался с крутой горной тропы.

Горный массив Монблан принадлежит Франции, хотя расположен на территории сразу трех государств - Франции, Швейцарии и Италии. Его пик - 4808 метров, это наивысшая точка Европы.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МОНБЛАН, ВОСХОЖДЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]