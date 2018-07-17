ФСРВП направит более 23 млн манатов на строительство жилых зданий и создание инфраструктуры для вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) подписал 4 договора на общую сумму 23 млн 482,736 тыс. манатов на строительство жилых зданий для вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе Баку, общеобразовательной школы и создание необходимой инфраструктуры.

Контракты подписаны на строительство трех девятиэтажных жилых зданий, рассчитанных на 72 и 162 квартиры, а также общеобразовательной школы на 220 учеников.

Самый крупный контракт подписан с компанией «As İnsaat-N», который предусматривает строительство двух девятиэтажных жилых зданий на 162 и 72 квартиры. Стоимость контракта составляет 14 млн 16,223 тыс. манатов.

С компанией «Diadem» подписан контракт на строительство девятиэтажного жилого здания на 72 квартиры и школы на 220 учеников. Стоимость данного контракта составила 6 млн 405, 474 тыс. манатов.

Кроме этого, компании «R-Servis ltd" и ОАО «Azеraqrartikinti» осуществят строительство дорожной инфраструктуры в районе, работы по благоустройству и проведут инженерную подготовку социально-технической инфраструктуры. С компанией R-Servis ltd подписан контракт на сумму 728,945 тыс. манатов, с Azеraqrartikinti - на 2 млн 332, 094 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков