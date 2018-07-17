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Это интересно 17.07.2018 15:47

Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером, не снявшись за год ни в одном фильме

Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни заработал больше всех своих коллег за 12 месяцев по июнь 2018 года - $239 млн до вычета налогов, говорится в исследовании Forbes.

При этом отмечается, что Дж.Клуни не снимается в кино с 2016 года, хотя в минувшем году вышел фильм "Субурбикон" с Мэттом Деймоном и Джулианной Мур, где он выступил в качестве режиссера.

Основную часть средств Дж.Клуни заработал на продаже премиального бренда текилы Casamigos британской компании Diageo Plc за $1 млрд. Casamigos была основана в 2013 году тремя бизнесменами, включая Дж.Клуни, и стала самым быстрорастущим брендом элитной текилы в США.

Самой высокооплачиваемой знаменитостью в прошлом году стал боксер Флойд Мейвезер, заработавший $275 млн за бой с мастером смешанных единоборств Конором Макгрегором. Его совокупный годовой доход составил $285 млн.

На третьем месте - модель Кайли Дженнер, младшая из сестер Кардашьян. Главную долю ее заработка ($166,5 млн) составляет продажа косметики под брендом Kylie.

Четвертое место заняла известная в США телеведущая Джуди Шейндлин, более 20 лет ведущая шоу "Судья Джуди". В прошлом году она продала телеархив шоу за $100 млн, и в совокупности ее доход составил $147 млн.

На пятом месте в списке - актер Дуэйн "Скала" Джонсон. Бывший реслер снялся в трех фильмах в 2017 году и в двух - в этом году, благодаря чему заработал $124 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей также входят рок-музыканты из групп U2 и Coldplay, футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, а также певец Эд Ширан.

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Тэги: СОСТОЯНИЕ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]