Заседание в рамках ОПЕК+ в Баку может состояться в январе 2019 года, решение будет принято в сентябре – глава Минэнерго Азербайджана

Решение о проведении в Баку в январе 2019 года встречи в рамках ОПЕК+ будет принято в сентябре текущего года, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
«Встреча в рамках ОПЕК+ в Баку может пройти в январе будущего года. Решение о самой встрече и дате ее проведения будет принято на заседании (мониторингового комитета ОПЕК+ - ИФ-Аз) в сентябре текущего года», - отметил П.Шахбазов, выступая во вторник в университете ADA.
Ранее со ссылкой на информированные источники сообщалось, что в Баку в январе состоится встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+.
Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо также сообщил, что следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в Алжире, в 2019 году – в Азербайджане.
Страны ОПЕК и не-ОПЕК 23 июня в Вене договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти.
Н.Аббасова
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