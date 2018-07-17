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ТЭК 17.07.2018 15:32

Заседание в рамках ОПЕК+ в Баку может состояться в январе 2019 года, решение будет принято в сентябре – глава Минэнерго Азербайджана

Решение о проведении в Баку в январе 2019 года встречи в рамках ОПЕК+ будет принято в сентябре текущего года, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Встреча в рамках ОПЕК+ в Баку может пройти в январе будущего года. Решение о самой встрече и дате ее проведения будет принято на заседании (мониторингового комитета ОПЕК+ - ИФ-Аз) в сентябре текущего года», - отметил П.Шахбазов, выступая во вторник в университете ADA.

Ранее со ссылкой на информированные источники сообщалось, что в Баку в январе состоится встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо также сообщил, что следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в Алжире, в 2019 году – в Азербайджане.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК 23 июня в Вене договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти.

Н.Аббасова

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Тэги: ОПЕК, ВСТРЕЧА, ПЛАНЫ


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