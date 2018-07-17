Азербайджан привлек The Boston Consulting Group к подготовке генплана Баку

Государственный комитет градостроительства и архитектуры Азербайджана приступил к подготовке генерального плана города Баку, говорится в сообщении комитета.
«Для организации данного процесса в соответствии с мировыми стандартами, а также с целью использования передового международного опыта, комитет привлекает к сотрудничеству The Boston Consulting Group (BCG). Это одна из трех самых авторитетных стратегических консалтинговых компаний в мире, называемых «Большой тройкой», - отмечается в сообщении.
Госкомитет с BCG планирует организовать процесс разработки генплана Баку в два этапа.
«На первом этапе будет проведена диагностика актуальности и полноты уже разработанных документов градостроительного и территориального планирования столицы, в первую очередь проектов «Плана регионального развития Большого Баку» и «Плана использования территории и зонирования города Баку», и доработана концепция развития города Баку с учетом международных практик и опыта различных городов мира.
На втором этапе будет дорабатываться генплан столицы с привлечением авторитетных градостроительных, архитектурных, инжиниринговых компаний и экспертов на основе требований, разработанных на первом этапе.
После согласования генплана с соответствующими госорганами и проведения общественных обсуждений, документ будет представлен для утверждения в кабинет министров. Новый генплан будет рассчитан на 20 лет.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана распорядился о выделении Госкомитету по градостроительству и архитектуре из госбюджета 4 млн манатов ($2,3 млн).
Средства выделены из резервного фонда президента, предусмотренных в госбюджете на 2018 год и будут направлены на привлечение авторитетной международной компании в качестве консультанта для организации работ по подготовке генерального плана города Баку.
Б.Рустамбеков
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