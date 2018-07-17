В Роскосмосе опровергли перенос сроков первого полета корабля "Федерация".
"Ни о каком переносе пока речи не идет. Остаемся в тех графиках, что были определены ранее", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскосмоса.
Ранее сообщалось, что первый беспилотный полет "Федерации" намечается на 2022 год, затем в 2023 году планировался беспилотный полет к Международной космической станции.
Однако ряд СМИ сообщили во вторник о планах перенести первый беспилотный полет "Федерации" на три года вперед - на 2025 год.
"Федерация" - многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии "Союз" и автоматическим грузовым кораблям серии "Прогресс". Производится ОАО "РКК "Энергия" им. С. П. Королёва". Планируется выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Однако позднее сообщалось о планах запускать новый корабль при помощи ракеты семейства "Ангара".
Новейший пилотируемый корабль разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года.
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