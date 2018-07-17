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Наука и образование 17.07.2018 16:14

Космический корабль "Федерация" будет запущен в срок - Роскосмос

В Роскосмосе опровергли перенос сроков первого полета корабля "Федерация".

"Ни о каком переносе пока речи не идет. Остаемся в тех графиках, что были определены ранее", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что первый беспилотный полет "Федерации" намечается на 2022 год, затем в 2023 году планировался беспилотный полет к Международной космической станции.

Однако ряд СМИ сообщили во вторник о планах перенести первый беспилотный полет "Федерации" на три года вперед - на 2025 год.

"Федерация" - многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии "Союз" и автоматическим грузовым кораблям серии "Прогресс". Производится ОАО "РКК "Энергия" им. С. П. Королёва". Планируется выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Однако позднее сообщалось о планах запускать новый корабль при помощи ракеты семейства "Ангара".

Новейший пилотируемый корабль разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года.

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Тэги: РОССИЯ, РОСКОСМОС, ЗАПУСК, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]