Баку готов обсудить с Ашхабадом поставки туркменского газа в Европу – глава Минэнерго Азербайджана

Баку готов к обсуждениям с Ашхабадом вопроса поставок туркменского газа в Европу, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Мы находимся в контакте с Туркменистаном по вопросу транспортировки газа из этой страны в Европу. Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Ашхабадом в этом вопросе", - сказал П.Шахбазов во вторник, выступая в университете ADA.

По его словам, между двумя странами пока нет совместного проекта, "но мы готовы начать широкие обсуждения вопроса диверсификации в будущем экспорта туркменского газа".

П.Шахбазов также подчеркнул, что Туркменистан не "единственная страна, заинтересованная в сотрудничестве с Азербайджаном" в этом вопросе.

Н.Аббасова