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ТЭК 17.07.2018 16:10

Баку готов обсудить с Ашхабадом поставки туркменского газа в Европу – глава Минэнерго Азербайджана

Баку готов к обсуждениям с Ашхабадом вопроса поставок туркменского газа в Европу, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Мы находимся в контакте с Туркменистаном по вопросу транспортировки газа из этой страны в Европу. Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Ашхабадом в этом вопросе", - сказал П.Шахбазов во вторник, выступая в университете ADA.

По его словам, между двумя странами пока нет совместного проекта, "но мы готовы начать широкие обсуждения вопроса диверсификации в будущем экспорта туркменского газа".

П.Шахбазов также подчеркнул, что Туркменистан не "единственная страна, заинтересованная в сотрудничестве с Азербайджаном" в этом вопросе.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]