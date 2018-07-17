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Дальнее зарубежье 17.07.2018 16:28

Десятки человек организовали акцию протеста против вернувшегося из Европы Трампа близ Белого дома

Несколько десятков человек собрались в ночь на вторник у здания Белого дома в Вашингтоне, чтобы выразить недовольство президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета "Хилл".

Протестная акция состоялась по возвращении американского лидера на родину из Финляндии, где он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Участники протестов называли Д.Трампа "предателем", в руках они держали плакаты, на которых было написано: "Лжец".

Некоторые из протестующих заявили, что намерены продолжать акции до того момента, пока Д.Трамп не уйдет в отставку.

Накануне в финской столице состоялись переговоры между Д.Трампом и В.Путиным. В частности, президенты двух страны в течение более двух часов беседовали тет-а-тет.

Очень многие американские конгрессмены подвергли критике высказывания президента США на пресс-конференции с В.Путиным в Хельсинки. Так, например, сенатор-республиканец Джефф Флейк назвал "постыдным" выступление Д.Трампа. Другой республиканец - сенатор Джон Маккейн - назвал встречу президентов США и РФ "трагической ошибкой" и обвинил Д.Трампа в нежелании противостоять политике В.Путина.

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Тэги: США, ТРАМП, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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