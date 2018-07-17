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Происшествия 17.07.2018 16:39

Группа из более чем 20 человек, подозреваемых в экстремизме, задержаны в Тульской области - источник

Более 20 человек задержаны в Суворовском районе Тульской области по подозрению в экстремистской деятельности, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Оперативные мероприятия прошли сразу по нескольким адресам в городе Суворове. В ходе обысков изъяты крупные суммы денег и запрещенная литература. В результате задержано более 20 человек, многие из них жители других регионов России. Все они подозреваются в экстремистской деятельности", - сказал собеседник агентства.

Правоохранители предполагают, что все задержанные состояли в группе под названием "Партизанская правда", вели запрещенную деятельность и проводили лекции экстремистского толка.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным комментарием правоохранительных органов

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Тэги: РОССИЯ, ТУЛА, ЭКСТРЕМИЗМ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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