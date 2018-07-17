Лавров обсудил по телефону с коллегой из ЮАР подготовку саммита БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник с главой МИД ЮАР Линдиве Сисулу по телефону вопросы подготовки июльского саммита БРИКС в Йоханнесбурге, сообщает МИД РФ.
"Особое внимание было уделено вопросам подготовки саммита БРИКС в Йоханнесбурге 25-27 июля 2018 года. С российской стороны выражена поддержка приоритетов южноафриканского председательства в объединении. Подтверждена обоюдная заинтересованность сторон в углублении политического диалога и наращивании практического взаимодействия в целях укрепления российско-южноафриканского стратегического партнерства", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства
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