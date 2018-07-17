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Дальнее зарубежье 17.07.2018 17:37

Лавров обсудил по телефону с коллегой из ЮАР подготовку саммита БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник с главой МИД ЮАР Линдиве Сисулу по телефону вопросы подготовки июльского саммита БРИКС в Йоханнесбурге, сообщает МИД РФ.

"Особое внимание было уделено вопросам подготовки саммита БРИКС в Йоханнесбурге 25-27 июля 2018 года. С российской стороны выражена поддержка приоритетов южноафриканского председательства в объединении. Подтверждена обоюдная заинтересованность сторон в углублении политического диалога и наращивании практического взаимодействия в целях укрепления российско-южноафриканского стратегического партнерства", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЮАР, БРИКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]