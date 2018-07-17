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ТЭК 17.07.2018 17:12

Представители РФ, Украины и ЕС договорились разработать график переговоров по газу

Россия, Украина и ЕС договорились разработать график дальнейших встреч в рамках переговоров о транзите российского газа через Украину, сообщил журналистам министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер

"Сегодня был важный момент, представители ЕС, Украины и России при участии Германии обсудили будущее газового транзита через Украину", - сказал он.

"Интенсивно и активно говорили о том, чтобы найти решение в общих интересах", - добавил министр.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗ, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]