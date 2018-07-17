Представители РФ, Украины и ЕС договорились разработать график переговоров по газу

Россия, Украина и ЕС договорились разработать график дальнейших встреч в рамках переговоров о транзите российского газа через Украину, сообщил журналистам министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер

"Сегодня был важный момент, представители ЕС, Украины и России при участии Германии обсудили будущее газового транзита через Украину", - сказал он.

"Интенсивно и активно говорили о том, чтобы найти решение в общих интересах", - добавил министр.