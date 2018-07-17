Грузия призывает итальянский бизнес использовать ее транзитные возможности в регионе

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе призвал итальянских предпринимателей активно использовать транзитные возможности страны для осуществления своих бизнес-проектов в республиках Южного Кавказа и Центральной Азии.

"Мы реализуем инфраструктурные проекты, которые повышают роль Грузии как транзитной страны", - заявил М.Бахтадзе во вторник в Тбилиси на открытии грузинско-итальянского бизнес-форума, который проходит в рамках первого государственного визита в Грузию президента Италии Серджо Маттарелла.

По словам грузинского премьера, Грузия обслуживает восемь стран, которые не имеют доступа к морю и является для них воротами между Европой и Азией. "Мы стараемся еще более увеличить транзитную роль Грузии, и сделать ее центром для региона и особенно для этих восьми стран", - сказал М.Бахтадзе.

При этом он подчеркнул, что "итальянский бизнес в Грузии получает доступ не только к четырехмиллионному рынку, но и будет иметь возможность развивать свою активность и в других странах Южного Кавказа, а также Центральной Азии".

Глава правительства отметил, что торговый оборот с Италией, которая входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии, постоянно растет и за пять месяцев текущего года составил около $109 млн, что, по его словам, дает основание полагать, что по итогам 2018 года будет достигнут лучший показатель товарооборота между двумя странами.

Со своей стороны президент Италии заявил, что на встречах с руководством Грузии он убедился в существующем огромном потенциале углубления и расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, туризма и по другим направлениям.

"Грузия для Италии и Евросоюза является надежным и достойным партнером, что она показывает на деле, будучи приверженной модернизации и дальнейшему развитию экономики, укреплению демократии, всеобъемлющим и устойчивым реформам", - сказал С.Маттарелла.

В рамках визита в Грузию делегации Италии стороны подписали ряд документов о сотрудничестве между двумя странами в сферах обороны, безопасности, правопорядка, образования, инноваций и технологий, культуры и спорта.