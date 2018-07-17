РФ и Украина вместе с министром экономики ФРГ договорились вынести на экспертов вопрос об объемах транзита газа с 2020г

Россия и Украина на переговорах у министра экономики Германии договорились вынести на рассмотрение экспертов вопрос об объемах транзита российского газа в Европу через Украину, сообщил во вторник журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы обсудили вопросы по транзиту газа, начиная с 2020 года, по объёмам поставок газа, которые будет потреблять Европа, в принципе. Мы обменялись мнениями (относительно объёмов потребления - ИФ), договорились, что эти вопросы будут дополнительно обсуждаться экспертами", - сказал А.Новак.