Руководители четырех коммерческих организаций подозреваются в незаконной продаже за рубеж семи косаток на 270 млн руб

Генеральная прокуратура РФ инициировала уголовное дело о незаконной продаже семи косаток (Orcinus orca) более чем на 270 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала уголовное преследование лиц за незаконную продажу семи косаток. Установлено, что в 2012-2015 годах руководство четырех коммерческих организаций предоставило в органы Росрыболовства ложные сведения о намерении использовать косаток в культурно-просветительской деятельности. На этом основании им были выданы разрешения на вылов более десяти особей", - сообщили в пресс-службе.

"На самом деле злоумышленники, получившие разрешения на вылов крупных дельфинов, намеревались их продать. Семь отловленных особей содержали на базах Приморском и Хабаровском краях и впоследствии отправили за рубеж", - подчеркнули в ГП.

По данным ведомства, согласно таможенным документам стоимость только одной косатки составила 77 млн рублей, а общая сумма причиненного РФ ущерба превышает 270 млн рублей.

В ГП пояснили, что коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года мораторием Международной китобойной комиссии, их отлов на территории России допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях.

"В этой связи первым заместителем генпрокурора РФ Александром Буксманом вынесено постановление о направлении материалов прокурорской проверки в Следственный департамент МВД России для решения вопроса об уголовном преследовании. Предварительно в действиях руководителей коммерческих структур усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - заключили в пресс-службе ГП.

Результаты процессуальной проверки взяты под особый контроль, добавили в ведомстве.