Южнокорейская компания начала работы по подъему со дна моря российского крейсера времен Русско-японской войны

Южнокорейская компания Shinil Group начала работы по подъему со дна Японского моря российского бронированного крейсера "Дмитрий Донской", затонувшего в 1905 году, сообщает газета "Кориа таймс".
"Мы работаем над тем, чтобы поднять остов корабля. Также мы предприняли шаги для разрешения юридических вопросов из уважения к владельцам корабля", - заявил представитель компании, занимавшейся поисками броненосца.
"Мы нашли останки "Дмитрия Донского" в 1,3 км от острова Уллындо на глубине 434 метров в воскресенье около 9:50 утра", - заявил представитель Shinil.
Корабль затонул 113 лет назад возле южнокорейского острова Уллындо. Предположительно, на борту корабля в момент крушения находился груз из золотых слитков и монет общей стоимостью примерно в 150 трлн вон ($133,4 млрд). Подтверждения информации о золоте на борту пока нет.
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