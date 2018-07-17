Южнокорейская компания начала работы по подъему со дна моря российского крейсера времен Русско-японской войны

Южнокорейская компания Shinil Group начала работы по подъему со дна Японского моря российского бронированного крейсера "Дмитрий Донской", затонувшего в 1905 году, сообщает газета "Кориа таймс".

"Мы работаем над тем, чтобы поднять остов корабля. Также мы предприняли шаги для разрешения юридических вопросов из уважения к владельцам корабля", - заявил представитель компании, занимавшейся поисками броненосца.

"Мы нашли останки "Дмитрия Донского" в 1,3 км от острова Уллындо на глубине 434 метров в воскресенье около 9:50 утра", - заявил представитель Shinil.

Корабль затонул 113 лет назад возле южнокорейского острова Уллындо. Предположительно, на борту корабля в момент крушения находился груз из золотых слитков и монет общей стоимостью примерно в 150 трлн вон ($133,4 млрд). Подтверждения информации о золоте на борту пока нет.