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Это интересно 17.07.2018 18:17

Южнокорейская компания начала работы по подъему со дна моря российского крейсера времен Русско-японской войны

Южнокорейская компания Shinil Group начала работы по подъему со дна Японского моря российского бронированного крейсера "Дмитрий Донской", затонувшего в 1905 году, сообщает газета "Кориа таймс".

"Мы работаем над тем, чтобы поднять остов корабля. Также мы предприняли шаги для разрешения юридических вопросов из уважения к владельцам корабля", - заявил представитель компании, занимавшейся поисками броненосца.

"Мы нашли останки "Дмитрия Донского" в 1,3 км от острова Уллындо на глубине 434 метров в воскресенье около 9:50 утра", - заявил представитель Shinil.

Корабль затонул 113 лет назад возле южнокорейского острова Уллындо. Предположительно, на борту корабля в момент крушения находился груз из золотых слитков и монет общей стоимостью примерно в 150 трлн вон ($133,4 млрд). Подтверждения информации о золоте на борту пока нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, РОССИЯ, БРОНЕНОСЕЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]