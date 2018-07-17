В 2018 году все больше иммигрантов выбирают для прибытия Испанию вместо Италии - ООН

Испания обогнала Италию по числу иммигрантов, прибывших за первое полугодие 2018 года по морю против аналогичного периода в 2017 году, говорится в докладе Международной организации по миграции ООН, распространенном во вторник.
По данным организации, с начала января по середину июля этого года до Испании добрались около 18 тыс. иммигрантов. Местные власти зарегистрировали 10 тыс. из них за прошедший июнь. При этом за тот же период 2017 года, с января по июль, это число составило 6,5 тыс.
В Италию, напротив, прибыли свыше 93,2 тыс. иммигрантов за первые шесть месяцев 2017 года, а за тот же период в этом году - более 17,8 тыс. человек.
Общее число иммигрантов, направившихся в Европу по Средиземному морю, снизилось за последний год вдвое. Так, за первое полугодие 2017 года до Европы добрались около 100 тыс. иммигрантов, тогда как за тот же период в 2018 году - порядка 50 тыс. человек.
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