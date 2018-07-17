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ТЭК 17.07.2018 17:29

Назарбаев заявил о необходимости увеличить глубокую переработку нефти в Казахстане

Казахстану необходимо увеличить глубокую переработку нефти в связи с ростом ее добычи, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область президент ознакомился с деятельностью Павлодарского нефтехимического завода, на котором прошла технологическая модернизация и в настоящее время осуществляется цифровизация производственных процессов.

Модернизация позволила увеличить производительность завода по переработке нефти и довести качество выпускаемых нефтепродуктов до соответствия требованиям стандартов К-4 и К-5. Построены новые автоматизированные комплексы изомеризации и установки производства серы, управление которыми осуществляется из центрального пункта управления.

Глава государства указал, что в условиях роста добычи нефти в Казахстане необходимо увеличить ее глубокую переработку с выпуском большего количества готовой продукции, соответствующей международным стандартам, для поставок на внутренний и зарубежный рынки.

Президент Казахстана отметил, что, несмотря на модернизацию трех существующих в стране нефтеперерабатывающих заводов, есть необходимость в строительстве четвертого.

В Казахстане с населением свыше 18,2 млн человек действуют три НПЗ - Атырауский, Павлодарский и Чимкентский. Чимкентский НПЗ построен в 1985 году, "КазМунайГаз" и CNPC владеют по 50% долей завода. Атырауский и Павлодарский НПЗ построены в 1945 и 1978 годах соответственно, контролируются "КазМунайГазом".

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ПЕРЕРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]