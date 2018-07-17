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Макроэкономика 17.07.2018 17:48

Частные инвестиции в строительство жилья в Азербайджане в I полугодии превысили 374 млн манатов

Частные инвестиции в строительство жилья в Азербайджане в I-ом полугодии 2018 года составили 374,5 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В Госкомстате также сообщили, что в течение января-июня в Азербайджане введено в строй 6 тыс. индивидуальных жилых домов.

Строительство индивидуальных домов, было осуществлено, главным образом, в Баку, Нахчывани, Сумгайыте, а также в Массалинском, Абшеронском, Шамкирском, Товузском, Газахском, Джалилабадском, Габалинском и Товузском районах.

По данным статистики, госинвестиции в строительство жилья в Азербайджане в первом полугодии составили 89,3 млн манатов.

"В целом, в январе-июне 2018 года в Азербайджане в строй введено 946,4 тыс. кв. метров жилья, что на 12,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года", - подчеркнули в Госкомстате.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2017 году за счет личных средств граждан построено 11,5 тыс. индивидуальных жилых домов общей площадью 1 млн 599,9 тыс. кв. метров, что на 2,7% больше чем в 2016 году.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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