Частные инвестиции в строительство жилья в Азербайджане в I полугодии превысили 374 млн манатов

Частные инвестиции в строительство жилья в Азербайджане в I-ом полугодии 2018 года составили 374,5 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В Госкомстате также сообщили, что в течение января-июня в Азербайджане введено в строй 6 тыс. индивидуальных жилых домов.

Строительство индивидуальных домов, было осуществлено, главным образом, в Баку, Нахчывани, Сумгайыте, а также в Массалинском, Абшеронском, Шамкирском, Товузском, Газахском, Джалилабадском, Габалинском и Товузском районах.

По данным статистики, госинвестиции в строительство жилья в Азербайджане в первом полугодии составили 89,3 млн манатов.

"В целом, в январе-июне 2018 года в Азербайджане в строй введено 946,4 тыс. кв. метров жилья, что на 12,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года", - подчеркнули в Госкомстате.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2017 году за счет личных средств граждан построено 11,5 тыс. индивидуальных жилых домов общей площадью 1 млн 599,9 тыс. кв. метров, что на 2,7% больше чем в 2016 году.

Б.Рустамбеков