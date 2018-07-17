Банк Республика провел тренинги для стартапов

Стартапы всегда были двигателями бизнеса, ведь многие крупные бизнес-идеи начинали когда-то как обычные стартапы. Помимо оригинальной идеи и хорошей команды, для дальнейшей жизни стартапа нужно умение заявить о себе: нужно рассказать о своём проекте так, чтобы он заинтересовал людей, но при этом стартап должен быть максимально приближен к реальности. С этой целю, Банк Республика совместно с Азербайджанским Экономическим Университетом организовали 3-дневный тренинг в городе Гусар для стартапов обучающейся в этом учебном заведении.

В течении 3 дней приглашенные эксперты рассказывали молодым предпринимателям о новейших тенденциях в сфере ИТ, объясняли как глубже понять своих клиентов и их потребности, выявить характерные преимущества продуктов и их целевую аудиторию, сформировать ценное и уникальное предложение и значительно улучшить уровень работы с клиентами. Гибкий и интерактивный формат, возможность задать все волнующие вопросы, практические задания и обмен опытом участников сделали данное событие ценным и очень интересным для всех.

Али Дашдемиров, руководитель Департамента Маркетинга Банк Республики, отметил:«Целью тренинга было научить участников быстро адаптировать свои продукты в меняющейся бизнес-среде, оставаться всегда на переднем крае инноваций, оперативно принимая решения по развитию своих продуктов при помощи методик и инструментов, которые используют успешные компании. Мы очень рады, что за эти 3 дня смогли поддержать и поделиться с опытом с такими талантливыми и молодыми людьми. Банк Республика и впредь будет продолжать поддерживать и помогать стартапам в стране.