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17.07.2018 17:57

Банк Республика провел тренинги для стартапов

Стартапы всегда были двигателями бизнеса, ведь многие крупные бизнес-идеи начинали когда-то как обычные стартапы. Помимо оригинальной идеи и хорошей команды, для дальнейшей жизни стартапа нужно умение заявить о себе: нужно рассказать о своём проекте так, чтобы он заинтересовал людей, но при этом стартап должен быть максимально приближен к реальности. С этой целю, Банк Республика совместно с Азербайджанским Экономическим Университетом организовали 3-дневный тренинг в городе Гусар для стартапов обучающейся в этом учебном заведении.

В течении 3 дней приглашенные эксперты рассказывали молодым предпринимателям о новейших тенденциях в сфере ИТ, объясняли как глубже понять своих клиентов и их потребности, выявить характерные преимущества продуктов и их целевую аудиторию, сформировать ценное и уникальное предложение и значительно улучшить уровень работы с клиентами. Гибкий и интерактивный формат, возможность задать все волнующие вопросы, практические задания и обмен опытом участников сделали данное событие ценным и очень интересным для всех.

Али Дашдемиров, руководитель Департамента Маркетинга Банк Республики, отметил:«Целью тренинга было научить участников быстро адаптировать свои продукты в меняющейся бизнес-среде, оставаться всегда на переднем крае инноваций, оперативно принимая решения по развитию своих продуктов при помощи методик и инструментов, которые используют успешные компании. Мы очень рады, что за эти 3 дня смогли поддержать и поделиться с опытом с такими талантливыми и молодыми людьми. Банк Республика и впредь будет продолжать поддерживать и помогать стартапам в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]