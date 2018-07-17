Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9921 RUR   0.0273 GBR   2.2519 TRY   0.351

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.06 Brent   71.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 40° Завтра 24° 33° 19 Июл 26° 35° 20 Июл 26° 34°

Социум 17.07.2018 18:25

ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодороги в Габалинском районе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 6,8 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги в Габалинском районе.

Автодорога Нидж-Мыхлыговаг-Йемишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрих объединит 8 населенных пунктов.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ДОРОГА


Похожие новости


Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Индией Алиев соболезнует Хуссейну в связи с многочисленными жертвами терракта в Мастунге Азербайджан и Турция создали новую энергетическую карту Евразии – Алиев Президент Алиев обсудил с правительством итоги социально-экономического развития Азербайджана за I-ое полугодие 2018 года Президент Азербайджана взял под личный контроль работы по восстановлению на Мингечевирской ГЭС Президент Азербайджана наградил руководство и личный состав МВД орденами и медалями

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]