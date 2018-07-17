ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодороги в Габалинском районе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 6,8 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги в Габалинском районе.

Автодорога Нидж-Мыхлыговаг-Йемишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрих объединит 8 населенных пунктов.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков