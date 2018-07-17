Президент Азербайджана выделил 1,2 млн манатов на восстановлению заповедного комплекса «Янар даг»

Президент Азербайджана во вторник подписал распоряжение о мероприятиях по восстановлению заповедного комплекса «Янар даг», сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, на восстановление заповедного комплекса «Янар даг» Государственному агентству по туризму выделены средства в размере 1,2 млн манатов. Средства выделены из резервного фонда президента, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Б.Рустамбеков
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