Президент утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2017г

Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) за 2017 год.

Бюджет фонда опубликован на сайте главы государства.

Доходы ГНФАР за 2017 год составили 12 млрд 137,503 млн манатов, расходы – 11 млрд 15,5 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Б.Рустамбеков