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Бизнес и законодательство 17.07.2018 19:02

Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Индией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-индийской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экологии и природных ресурсов.

В состав комиссии также войдут замминистры иностранных дел, экономики, культуры, оборонной промышленности, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, заместитель главы Государственного таможенного комитета, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Центрального Банка Азербайджана, вице-президент SOCAR, посол Азербайджана в Индии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, МПК, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]