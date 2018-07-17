Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Индией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-индийской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.
Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экологии и природных ресурсов.
В состав комиссии также войдут замминистры иностранных дел, экономики, культуры, оборонной промышленности, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, заместитель главы Государственного таможенного комитета, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Центрального Банка Азербайджана, вице-президент SOCAR, посол Азербайджана в Индии.
Б.Рустамбеков
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