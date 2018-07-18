Трамп заявляет, что хорошо поладил с Путиным

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что ожидает больших результатов от дальнейшей работы с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы с Путиным обсудили многие важные вопросы на состоявшейся ранее встрече. Мы хорошо поладили, что действительно причинило неудобство многим ненавистникам, которые хотели бы видеть боксерский поединок. Будут большие результаты!" - написал он в Twitter.

При этом он отметил, что представители разведслужб его выступление на пресс-коференции оценили положительно. "Многим высокопоставленным людям в разведывательных кругах понравилось мое выступление на пресс-конференции в Хельсинки", - написал он.

Встреча американского и российского лидеров прошла в Хельсинки 16 июля. По ее итогам в США Д.Трамп подвергся критике за свои высказывания. Сам американский президент назвал переговоры очень успешными.

Д.Трамп признал, что между США и Россией "существуют многочисленные разногласия", но диалог между двумя странами необходим.