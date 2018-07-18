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Дальнее зарубежье 18.07.2018 14:32

Трамп заявляет, что хорошо поладил с Путиным

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что ожидает больших результатов от дальнейшей работы с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы с Путиным обсудили многие важные вопросы на состоявшейся ранее встрече. Мы хорошо поладили, что действительно причинило неудобство многим ненавистникам, которые хотели бы видеть боксерский поединок. Будут большие результаты!" - написал он в Twitter.

При этом он отметил, что представители разведслужб его выступление на пресс-коференции оценили положительно. "Многим высокопоставленным людям в разведывательных кругах понравилось мое выступление на пресс-конференции в Хельсинки", - написал он.

Встреча американского и российского лидеров прошла в Хельсинки 16 июля. По ее итогам в США Д.Трамп подвергся критике за свои высказывания. Сам американский президент назвал переговоры очень успешными.

Д.Трамп признал, что между США и Россией "существуют многочисленные разногласия", но диалог между двумя странами необходим.

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Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН, РЕЗУЛЬТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]