Рим и Баку обсуждают сотрудничество в оборонной сфере – президент Италии

Италия считает Азербайджан надежным и основным партнером в регионе, заявил итальянский президент Серджо Матарелла в среду в Баку.

«Италия придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном на глобальном уровне. В ходе наших переговоров мы обменялись мнениями относительно борьбы с терроризмом и незаконной торговлей и наши мнения совпадают. Также состоялся обмен мнениями относительно нашего стратегического и коммерческого сотрудничества», - сказал С.Маттарелла на совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

Он отметил, что в ходе переговоров с президентом Азербайджана обсуждался вопрос сотрудничества с оборонными компаниями Италии. «Мы верим, что технологии Италии в этой сфере могут внести вклад в экономику Азербайджана», - сказал С.Маттарелла.

Б.Рустамбеков