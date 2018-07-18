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Внешняя политика 18.07.2018 14:23

Рим и Баку обсуждают сотрудничество в оборонной сфере – президент Италии

Италия считает Азербайджан надежным и основным партнером в регионе, заявил итальянский президент Серджо Матарелла в среду в Баку.

«Италия придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном на глобальном уровне. В ходе наших переговоров мы обменялись мнениями относительно борьбы с терроризмом и незаконной торговлей и наши мнения совпадают. Также состоялся обмен мнениями относительно нашего стратегического и коммерческого сотрудничества», - сказал С.Маттарелла на совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

Он отметил, что в ходе переговоров с президентом Азербайджана обсуждался вопрос сотрудничества с оборонными компаниями Италии. «Мы верим, что технологии Италии в этой сфере могут внести вклад в экономику Азербайджана», - сказал С.Маттарелла.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]