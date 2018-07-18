Италия рассчитывает на успешную реализацию проекта ЮГК - Маттарелла

Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что проект «Южного газового коридора» (ЮГК) имеет огромное значение для Европы.

«Мы высоко оцениваем усилия Италии и Азербайджана в реализации проекта ЮГК. Обе стороны будут стремиться найти пути решения этого вопроса, отвечающего общим интересам, поскольку ЮГК и Каспийской регион, каспийский газ очень важны для Европы», - подчеркнул С.Маттарелла в среду в Баку на совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

И.Алиев в свою очередь отметил, что проект ЮГК играет важную роль для развития взаимоотношений между Азербайджаном и ЕС.

«Большая часть этого проекта стоимостью $40 млрд уже осуществлена. В этом году в Баку состоялось официальное открытие Южного газового коридора, а в Эскишехире – состоялось открытие газопровода TANAP, являющегося основной частью проекта ЮГК. То есть, работы в этом направлении ведутся успешно и это также играет важную роль для развития взаимоотношений ЕС с Азербайджаном», - заявил И.Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся во второй половине 2018 года.

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода TANAP состоялась 12 июня 2018 года, а коммерческие поставки газа начались 30 июня.

Н.Аббасова