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Оборона 18.07.2018 14:38

Азербайджанские военнослужащие примут участие в 5 конкурсах в рамках Армейских международных игр

Азербайджанские военнослужащие примут участие в 5 конкурсах в рамках соревнований «Армейские международные игры - 2018», сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Игры пройдут на территориях Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана и России с 28 июля по 11 августа. В рамках игр будут организованы 28 конкурсов», - говорится в сообщении.

Наряду с конкурсом «Кубок моря», который пройдет в Азербайджане, азербайджанские военнослужащие также будут участвовать в конкурсах: «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» в России, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане и «Снайперский рубеж» в Беларуси.

"Кроме того, наши военнослужащие представят нашу страну в качестве наблюдателя в конкурсах «Глубина» в Иране и «Отличники войсковой разведки» в России", - подчеркивает оборонное ведомство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, СОРЕВНОВАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]