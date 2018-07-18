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Регион 18.07.2018 14:45

Суд в Грузии оставил в силе обвинительный приговор Саакашвили

Тбилисский апелляционный суд в среду оставил в силе приговор суда первой инстанции по делу о злоупотреблении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили служебными полномочиями.

Судебное разбирательство касалось досрочного освобождения из заключения в 2009 году четырех бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство в 2006 году сотрудника одного из банков Сандро Гиргвлиани. Следствием было установлено, что М.Саакашвили помиловал их своим указом в обход государственной комиссии по помилованию.

Тбилисский городской суд ранее заочно приговорил за эти противозаконные действия М.Саакашвили к трем годам лишения свободы.

Защита М.Саакашвили считает решение апелляционного суда "политически мотивированным".

28 июня Тбилисский городской суд признал М.Саакашвили виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил его к шести годам лишения свободы.

По данному уголовному делу ранее были осуждены на различные тюремные сроки бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа.

Нападение на В.Гелашвили было совершено в 2005 году. Экс-депутата остановили центре Тбилиси сотрудники МВД, выволокли его из автомобиля и жестоко избили. В.Гелашвили с тяжелейшими травмами попал в больницу. Уголовное дело по этому инциденту заново возбудили в 2013 году, после смены власти в Грузии.

Против бывшего президента Грузии в судах рассматриваются еще два дела, касающиеся растраты госсредств и превышения полномочий.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СУД, СААКАШВИЛИ, ПРИГОВОР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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