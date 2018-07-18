Саммит НАТО стал триумфом, однако переговоры с Путиным в Хельсинки могут принести еще больший успех - Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду отметил успех прошедшего в Брюсселе саммита НАТО, но заметил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки может стать еще более успешной.

"В то время как встреча НАТО в Брюсселе была признанным триумфом, с дополнительными миллиардами долларов, спешно выделяемыми странами-членами, встреча с Россией может оказаться в долгосрочной перспективе еще большим успехом. Много хороших вещей могут получиться из этой встречи", - написал Д.Трамп в Twitter.

В понедельник в Хельсинки прошла встреча В.Путина и Д.Трампа. Российский президент по итогам саммита заявил, что встреча была содержательной и полезной. Д.Трамп назвал открытым и продуктивным диалог с лидером РФ и выразил надежду, что этот диалог приведет к миру и стабильности.

После саммита Д.Трампа критиковали в США за излишне мягкую позицию по якобы вмешательству России в президентские выборы в США в 2016 году, с критикой в адрес президента выступили и члены республиканской партии.

После критики Д.Трамп упомянул, что он "оговорился", когда на пресс-конференции с В.Путиным он говорил о вмешательстве РФ в американские выборы.

Президент уточнил, что, по его мнению, никто иной, кроме России, не мог вмешиваться в выборы США.

Затем в Twitter Д.Трамп назвал встречу с российским президентом очень успешной.

"Моя встреча с Путиным была большим успехом, но не была такой для фейковых СМИ", - написал он.