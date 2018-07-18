Трамп вновь заявляет о готовности России помочь решить проблему КНДР

Президент США Дональд Трамп в среду вновь заявил, что Россия выразила готовность помочь решить проблему КНДР.
"Россия согласилась помочь с Северной Кореей, у которой отношения с нами очень хорошие, и процесс продвигается дальше", - написал он в Twitter.
Он отметил, что по завершении процесса решения спорных вопросов Пхеньян получит большую выгоду.
"Большая выгода и воодушевляющее будущее (будут доступны - ИФ) Северной Корее по завершении процесса", - утверждает американский президент.
В то же время, он отмечает, что санкции в отношении этой страны пока останутся в силе, поскольку "спешить некуда".
"Нет никакой спешки, санкции сохраняются!" - добавил он.
В Вашингтоне неоднократно заявляли, что санкционный режим в отношении Северной Кореи со стороны США будет сохраняться до тех пор, пока КНДР не проведет полную денуклеаризацию, доступную проверке.
Денуклеаризация является одним из вопросов, которые Д.Трамп обсуждал в ходе июньских переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.
Накануне в Белом доме Д.Трамп заявил, что он и В.Путин в Хельсинки говорили на темы, которые могут предотвратить гибель миллионов людей. "Возможно, наиболее важной темой, которую мы обсуждали на встрече..., это сокращение арсеналов ядерного оружия по всему миру", - отметил он.
Также он упомянул, что важной темой на переговорах стала денуклеаризация КНДР, добавив, что "Россия заверила нас в своей поддержке (по этому вопросу - ИФ)".
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