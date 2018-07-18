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Дальнее зарубежье 18.07.2018 15:06

Трамп вновь заявляет о готовности России помочь решить проблему КНДР

Президент США Дональд Трамп в среду вновь заявил, что Россия выразила готовность помочь решить проблему КНДР.

"Россия согласилась помочь с Северной Кореей, у которой отношения с нами очень хорошие, и процесс продвигается дальше", - написал он в Twitter.

Он отметил, что по завершении процесса решения спорных вопросов Пхеньян получит большую выгоду.

"Большая выгода и воодушевляющее будущее (будут доступны - ИФ) Северной Корее по завершении процесса", - утверждает американский президент.

В то же время, он отмечает, что санкции в отношении этой страны пока останутся в силе, поскольку "спешить некуда".

"Нет никакой спешки, санкции сохраняются!" - добавил он.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что санкционный режим в отношении Северной Кореи со стороны США будет сохраняться до тех пор, пока КНДР не проведет полную денуклеаризацию, доступную проверке.

Денуклеаризация является одним из вопросов, которые Д.Трамп обсуждал в ходе июньских переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Накануне в Белом доме Д.Трамп заявил, что он и В.Путин в Хельсинки говорили на темы, которые могут предотвратить гибель миллионов людей. "Возможно, наиболее важной темой, которую мы обсуждали на встрече..., это сокращение арсеналов ядерного оружия по всему миру", - отметил он.

Также он упомянул, что важной темой на переговорах стала денуклеаризация КНДР, добавив, что "Россия заверила нас в своей поддержке (по этому вопросу - ИФ)".

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Тэги: США, РОССИЯ, КНДР, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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