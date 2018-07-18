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18.07.2018 14:51

Участники проекта "Летняя школа" ознакомились с деятельностью "AccessBank"а

"AccessBank" вновь поддержал проект "Летняя школа", реализуемый Центральным Банком Азербайджана.

В рамках проекта 20 школьников посетили Головной офис и Центральный филиал "AccessBank"а. Здесь школьники ознакомились с деятельностью банка, а также с банковскими продуктами.

Далее для участников "Летней школы" была организована викторина, которая была воспринята с большим интересом.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]