"AccessBank" вновь поддержал проект "Летняя школа", реализуемый Центральным Банком Азербайджана.

В рамках проекта 20 школьников посетили Головной офис и Центральный филиал "AccessBank"а. Здесь школьники ознакомились с деятельностью банка, а также с банковскими продуктами.

Далее для участников "Летней школы" была организована викторина, которая была воспринята с большим интересом.