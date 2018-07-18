"AccessBank" вновь поддержал проект "Летняя школа", реализуемый Центральным Банком Азербайджана.
В рамках проекта 20 школьников посетили Головной офис и Центральный филиал "AccessBank"а. Здесь школьники ознакомились с деятельностью банка, а также с банковскими продуктами.
Далее для участников "Летней школы" была организована викторина, которая была воспринята с большим интересом.
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