Президенты Азербайджана и Италии открыли в Сумгайыте завод по производству полипропилена

Церемония запуска в эксплуатацию завода компании SOCAR Polymer по производству полипропилена в Сумгайыте состоялась в среду с участием президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджо Маттарелла, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год. Из общего объема производимой заводом продукции 30% будет направляться на внутренний рынок, 70% - на экспорт.
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматриваются Турция, Россия, Европа и, возможно, Китай. Ожидается, что продукция нового завода позволит полностью заменить весь полипропилен, импортируемый в настоящее время в Азербайджан.
Как сообщалось, SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана. В настоящее время доля SOCAR в капитале компании составляет 57%. Среди акционеров также ООО "Vitol Black Sea V.L.L", ООО "Ecoland" и ряд др. компаний.
Компания занимается строительством в Сумгайыте завода по производству полипропилена мощностью 184 тыс. тонн в год и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год.
EPC (Engineering, Procurement and Construction, EPC) – подрядчиком строительства обоих предприятий является итальянская группа компаний Maire Tecnimont S.p.A
Общая стоимость проекта строительства заводов составляет $750 млн, из которых 40% составляет акционерный капитал, 60% - кредитные средства. На реализацию проекта SOCAR Polymer привлекла кредит от Газпромбанка в размере $489 млн сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанк было подписано 19 июня 2015 год.
Н.Аббасова
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