В Турции в четверг завершится введенный 2 года назад режим ЧП

В Турции завершается двухлетний режим чрезвычайного положения, введенный после попытки военного переворота, пишут в среду турецкие СМИ.

Режим ЧП в Турции продлялся семь раз, каждый раз на три месяца. Последний период продления режима ЧП завершается в 01:00 по местному времени 19 июля, дальнейшее продление режима не предусмотрено.

В то же время, правящая Партия справедливости и развития незадолго до истечения режима чрезвычайного положения предложила законопроект, который, по словам турецких СМИ, направлен на продолжение борьбы с терроризмом.

Законопроект, пишет газета "Дейли сабах", в частности наделяет местные власти в турецких провинциях правом ограничивать проход людей в определенные места при наличии угрозы общественному порядку. Также законопроект подразумевает, что лицам, ранее отстраненным от госслужбы, а затем восстановленным на ней, вернут все социальные и финансовые права, которых они лишились на время отстранения, отмечает газета.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" пишет, что законопроект позволит властям продолжить увольнения госслужащих и удерживать ряд подозреваемых под стражей вплоть до 12 дней.

Проект рассмотрит в четверг юридический комитет парламента Турции, голосование в парламенте, как сообщает "Ассошиэйтед пресс", может состояться на следующей неделе.

"Ассошиэйтед пресс" отмечает, что в рамках режима чрезвычайного положения в Турции были задержаны более 75 тыс. человек за предполагаемые связи с оппозиционным турецким богословом Фетхуллахом Гюленом.

Также по данным агентства с госслужбы за два года были уволены порядка 130 тыс. человек за предполагаемые связи с террористическими организациями. Среди уволенных были судьи, прокуроры, сотрудники полиции и военные, учителя и преподаватели университетов.

На прошлой неделе официальный представитель президента страны Ибрагим Калын заявил, что с 18 июля 2018 года режим чрезвычайного положения в Турции будет отменен. Также он сообщил, что режим ЧП может быть восстановлен при появлении новых угроз нацбезопасности Турции.

Режим ЧП в Турции был введен в июле 2016 года после неудачной попытки государственного переворота в стране. В результате беспорядков в ночь с 15 на 16 июля 2016 года с участием военной техники в Анкаре и нескольких других турецких городах погибли около 250 человек, более 2 тыс. человек получили ранения.

Власти Турции подозревают в подготовке переворота оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США.