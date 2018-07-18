Мэй грозит несогласным с ее версией Brexit досрочными выборами - СМИ

Премьер-министр Британии Тереза Мэй пригрозила однопартийцам, несогласным с ее планом таможенной политики после выхода страны из ЕС, проведением досрочных выборов в парламент этим летом, пишет в среду газета "Таймс".
Согласно информации издания, предупреждение Т.Мэй среди консерваторов было распространено во вторник вечером - перед голосованием в палате общин по поправке к торговому законопроекту.
Поправка была выдвинута членом парламента Стивеном Хаммондом, критикующим план Т.Мэй. Это предложение предусматривало начало переговоров о присоединении к таможенному союзу ЕС, в случае если к 21 января следующего года не будет достигнуто соглашение с Брюсселем о свободной торговле.
Однако по итогам голосования поправка была отклонена с небольшим перевесом - в шесть голосов - благодаря тому, что позицию Т.Мэй поддержали лейбористы и независимые члены парламента.
Тем не менее, отмечает газета, 12 консерваторов поддержали эту поправку.
В Великобритании по-прежнему не стихают разногласия между сторонниками так называемой "мягкой" процедуры Brexit и теми, кто выступает за жесткий отказ страны от членства в Евросоюзе. На прошлой неделе в связи с позицией Т.Мэй по Brexit подали в отставку министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Всего из-за несогласия с премьером подали в отставку девять британских политиков.
В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.
Ранее на этой неделе сообщалось, что на Даунинг-стрит исключают проведение второго референдума по Brexit.
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