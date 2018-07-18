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Транспорт и связь 18.07.2018 15:15

Singapore Airlines возглавила мировой рейтинг авиакомпаний в 2018 г. - Skytrax

Singapore Airlines возглавила мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards в 2018 году, свидетельствуют данные опроса британской маркетинговой компаний Skytrax.

В прошлом году сингапурский авиаперевозчик занимал вторую позицию. Таким образом, Singapore Airlines поменялась местами с прошлогодним лидером Qatar Airways.

На третьей позиции осталась ANA All Nippon Airways, на четвертой - Emirates. На пятую строчку рейтинга поднялась тайваньская EVA Air с шестого места в 2017 году, в то время как Cathay Pacific опустилась на шестую позицию с пятой. Седьмое место второй год занимает Deutsche Lufthansa, восьмое - Hainan Airlines (в прошлом году - девятое), девятое - Garuda Indonesia (десятое) и замыкает десятку лидеров Thai Airways (одиннадцатое).

В топ-10 рейтинга 2018 года не попала Etihad Airways, которая годом ранее находилась на восьмой строчке.

China Southern Airlines была признана авиаперевозчиком, добившимся наибольшего прогресса за последние двенадцать месяцев, сообщает Skytrax.

Региональные лидеры остались без изменений: лучшей авиакомпанией в Европе была названа Lufthansa, в Северной Америке - Air Canada, в Азии - Singapore Airlines. В Восточной Европе рейтинг шестой год подряд возглавляет "Аэрофлот".

На первой строчке рейтинга низкобюджетных авиакомпаний мира пятый год остается малазийская AirAsia, а в Европе лидерство сохранила Norwegian.

В опросе Skytrax, который проводился с августа 2017 года по май 2018 года, приняли участие 20,36 млн пассажиров из более чем 100 государств. Всего в опросе упоминались 335 авиакомпаний, хотя в окончательный рейтинг включаются только 100 лучших авиаперевозчиков.

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Тэги: МИР, АВИАКОМПАНИИ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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