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18.07.2018 15:20

Молодые разработчики из AppLab научились основам управления проектами

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, организовала очередной тренинг для участников своей программы AppLab.

Тренинг на тему «Управление Проектами», охватил основные аспекты успешного управления проектами, а также методы планирования и правильного определения критериев качества, диаграммы PERT и Gantt, определение корпоративных правил и т.д. Резиденты центра AppLab узнали, что реализация проектов является одной из важнейших частей бизнес-процессов, происходящих в любой организации. Несмотря на то, что проекты различаются по степени сложности, по статистике, более 50% рабочего времени менеджеров уходит на должное управление проектами и построение правильной стратегии. В конце тренинг-сессии, участникам AppLab была предоставлена возможность применить свои новые знания на практике.

«Я был впечатлён общей атмосферой, созданной в центре AppLab. Этот центр предоставляет участникам такие преимущества как обучение, нахождение новых возможностей и перспектив, а также налаживание деловых связей. Подобный бизнес-инкубатор является не только рабочим местом, но и качественным информационным ресурсом для участников. Тренинги на важные темы, подобные сегодняшней, увеличат их внутреннюю мотивацию и помогут добиться успеха в будущем» отметил инструктор учебного центра CAC Мамед Оруджев.

С запуском программы AppLab в 2014 году, местные разработчики оборудования и программного обеспечения, получили возможность представить свои идеи и получить поддержку от Bakcell. Команды, участвующие в программе Bakcell AppLab, получают доступ в инновационный центр AppLab, оснащённый столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов. Многие из проектов разработанных азербайджанскими девелоперами при поддержке AppLab уже сейчас доступны для скачивания на устройства, работающие на платформах Android и iOS.

Будучи лидером в сфере инноваций, компания Bakcell всегда готова поддержать молодое поколение, предоставляя им методическую помощь и создавая условия для развития и воплощения в жизнь их инновационных идей

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]