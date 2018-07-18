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Спорт 18.07.2018 15:59

Россия заработала на ЧМ-2018 более 850 млрд рублей - АТОР

Проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года принесло в бюджет России более 850 млрд рублей, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе журналистам в среду.

"Наш чемпионат - самый дорогой по организации. Он принес России более 850 млрд рублей, что составляет около 1% ВВП. Исходя из сумм, мы почти полностью перекрыли затраты на проведение мундиаля",- сказала она.

Также М.Ломидзе отметила, что в городах проведения ЧМ-2018 турпоток заметно увеличился во время турнира. "В Казани более 50% гостей в течение месяца - иностранные туристы. Калининград отмечает рост в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала исполнительный директор АТОР.

Она сообщила, что города ЧМ-2018 посетили за время мундиаля 5,7 млн болельщиков, почти 49% из которых составили иностранцы.

По ее словам, больше всего иностранных болельщиков приехали на ЧМ-2018 из США, Колумбии, Перу, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Ирана, Польши, Хорватии, Германии, Франции и Великобритании.

Она добавила, что болельщики путешествовали по городам не только с целью посмотреть матчи, но и покупали на месте экскурсии, а также сувениры.

М.Ломидзе рассказала, что болельщики Саудовской Аравии потратили за один вечер в Москве 8 млн рублей. "Буквально вчера стало известно, что болельщики Саудовской Аравии потратили за один вечер на Никольской улице в Москве 8 млн рублей", - сказала она.

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Тэги: ЧМ2018, ТУРИЗМ, ДОХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]