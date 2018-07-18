Правительство Грузии одобрило условия привлечения кредита Азиатского банка развития (АБР) в размере 257,390 млн евро для финансирования проекта строительства дороги Хеви-Убиса, одного из сложных участков автомагистрали "Восток-Запад" (Е-60).
Как говорится в сообщении на сайте правительства, кредит будет привлечен на 26 лет, льготный период составит 11 лет, процентная ставка - EURIBOR+0,7%.
Участок Хеви-Убиса протяженностью 12,2 км является одним из четырех отрезков пролегающей через Рикотский перевал 52-километровой дороги Чумателети-Аргвета, проект модернизации и расширения которой оценивается в $1 млрд.
Как сообщалось ранее, строительство двух участков этой дороги - Чумателети-Хеви и Убиса-Шорапани общей длиной 24,7 км будет профинансировано Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), участка Шорапани-Арвета (14,7 км) - Японским агентством международного развития (JICA).
По информации департамента автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии, в целом в рамках расширения Чумателети-Аргвета планируется проложить новую 4-х полосную скоростную дорогу с 97 мостами и 53 тоннелями.
Строительство новой дороги через Рикотский перевал будет способствовать увеличению пропускной способности автомагистрали и росту транзитных грузоперевозок, а также повышению уровня безопасности движения автотранспорта.
Финансовую поддержку Грузии в расширении и модернизации автомагистрали "Восток-Запад", пролегающей от границы с Азербайджаном до Черного моря, наряду с АБР, ЕИБ и JICA, также оказывают Всемирный банк и Евросоюз.
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