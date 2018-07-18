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СНГ 18.07.2018 15:43

Законопроект о повышении НДС с 18% до 20% принят Госдумой РФ во II чтении

Госдума РФ на заседании в среду приняла в основном, втором чтении правительственный законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Одновременно на уровне в 22% фиксируются тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в пределах установленной базы для исчисления) и в 10% (свыше установленной базы).

Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня и принят в первом чтении 3 июля.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год.

Документ также предлагает установить на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% - свыше установленной предельной величины.

В настоящее время в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф для исчисления взноса зависит от получаемой гражданином заработной платы. Если она ниже 85 тыс. рублей в год, то размер тарифа составляет 22%, если выше, то с превышения уплачивается взнос по ставке 10%. При этом предполагалось, что с 1 января 2021 года тариф вырастет до 26% и 10% соответственно.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки об установлении до 2025 года нулевого НДС на авиаперевозки пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения располагается на территории Дальневосточного федерального округа. Ранее правительство уже вносило отдельный законопроект, но внесение поправок в данный документ, по мнению главы думского комитета по бюджету Андрей Макарова, позволит ускорить процесс принятия решения.

Одновременно до 2025 года продлевается применение нулевой ставки НДС на перелеты на территорию Крыма, Севастополя и Калининградской области.

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Тэги: НДС, ПОВЫШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]