Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9794 RUR   0.0271 GBR   2.2278 TRY   0.3539

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.08 Brent   72.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 34° Завтра 26° 35° 20 Июл 25° 34° 21 Июл 24° 32°

Дальнее зарубежье 18.07.2018 15:43

Трамп обвинил оппонентов в том, что они предпочли бы войну улучшению отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп в среду в Twitter обвинил своих оппонентов в том, что они предпочли бы войну улучшению отношений с Россией и назвал это приступами паранойи.

"Некоторым людям ненавистен факт, что я поладил с президентом России Путиным. Они предпочли бы развязать войну, лишь бы не наблюдать за этим. Это называется синдром приступа паранойи из-за Трампа!" - написал он в Twitter.

Ранее в среду он отметил успех прошедшего в Брюсселе саммита НАТО, но заметил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки может стать еще более успешной.

"В то время как встреча НАТО в Брюсселе была признанным триумфом, с дополнительными миллиардами долларов, спешно выделяемыми странами-членами, встреча с Россией может оказаться в долгосрочной перспективе еще большим успехом. Много хороших вещей могут получиться из этой встречи", - написал Д.Трамп в Twitter

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТРАМП, РОССИЯ, ОППОНЕНТЫ


Похожие новости


Трамп назвал тет-а-тет с Путиным "хорошим началом для всех" Трамп заявляет о наличии возможности сделать отношения США-РФ "чрезвычайно позитивными" Трамп считает, что Россия вмешивалась в американские выборы - Белый дом Трамп на вопрос, признают ли США Крым российским: посмотрим Госсекретарь США: Трамп считает, что Россия неизбежно примкнет к G7 Трамп похвалил Россию за хорошую организацию ЧМ-2018

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]