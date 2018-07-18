Трамп обвинил оппонентов в том, что они предпочли бы войну улучшению отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп в среду в Twitter обвинил своих оппонентов в том, что они предпочли бы войну улучшению отношений с Россией и назвал это приступами паранойи.

"Некоторым людям ненавистен факт, что я поладил с президентом России Путиным. Они предпочли бы развязать войну, лишь бы не наблюдать за этим. Это называется синдром приступа паранойи из-за Трампа!" - написал он в Twitter.

Ранее в среду он отметил успех прошедшего в Брюсселе саммита НАТО, но заметил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки может стать еще более успешной.

"В то время как встреча НАТО в Брюсселе была признанным триумфом, с дополнительными миллиардами долларов, спешно выделяемыми странами-членами, встреча с Россией может оказаться в долгосрочной перспективе еще большим успехом. Много хороших вещей могут получиться из этой встречи", - написал Д.Трамп в Twitter