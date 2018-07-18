ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика на проведение работ по электроснабжению агропарка в Шабране.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере - 400 манат.

Тендерные предложения компаний принимаются до 3 сентября 2018 года. Тендерная процедура состоится 4 сентября.

Агропарк создается на территории Шабранского района со стороны ООО «AzEcoFarm».

Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков