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Инфраструктура и тендеры 18.07.2018 16:03

Азеришыг отбирает подрядчика на проведение работ по электроснабжению агропарка

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика на проведение работ по электроснабжению агропарка в Шабране.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере - 400 манат.

Тендерные предложения компаний принимаются до 3 сентября 2018 года. Тендерная процедура состоится 4 сентября.

Агропарк создается на территории Шабранского района со стороны ООО «AzEcoFarm».

Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ТЕНДЕР, АГРОПАРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]