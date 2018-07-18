Вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в пяти областях Украины

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) с 9 по 16 июля зарегистрировала на территории Одесской, Херсонской, Черкасской, Ровненской и Сумской областей семь случаев заболевания африканской чумы свиней (АЧС).
Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, АЧС зарегистрирована в СПК "Дунай", ООО "Украина 2010" (оба - Одесская обл.), ОХ ГП "Городецкое" (Ровненская обл.), в двух личных подсобных хозяйствах в с.Кизомыс и с.Надеждовка (оба - Херсонская обл.), в двух личных подсобных хозяйствах в с.Балаклея (Черкасская обл.) и с.Стеблянки (Сумская обл.).
В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС, информирует санитарная служба.
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