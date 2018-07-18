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АПК 18.07.2018 16:51

Вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в пяти областях Украины

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) с 9 по 16 июля зарегистрировала на территории Одесской, Херсонской, Черкасской, Ровненской и Сумской областей семь случаев заболевания африканской чумы свиней (АЧС).

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, АЧС зарегистрирована в СПК "Дунай", ООО "Украина 2010" (оба - Одесская обл.), ОХ ГП "Городецкое" (Ровненская обл.), в двух личных подсобных хозяйствах в с.Кизомыс и с.Надеждовка (оба - Херсонская обл.), в двух личных подсобных хозяйствах в с.Балаклея (Черкасская обл.) и с.Стеблянки (Сумская обл.).

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС, информирует санитарная служба.

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Тэги: УКРАИНА, АЧС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]