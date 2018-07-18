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ТЭК 18.07.2018 16:30

ЛУКОЙЛ увеличил добычу нефти на 4 тыс. т/с вслед за соответствующим решением ОПЕК+

"ЛУКОЙЛ" увеличил собственную добычу нефти на 4 тыс. тонн в сутки вслед за решением о возможности роста добычи нефти в России в рамках сделки ОПЕК+, сообщил глава компании Вагит Алекперов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Сегодня, когда мы говорим о соглашениях с ОПЕК+, мы увеличили добычу. Все в мире сомневались, что российские нефтяники смогут так оперативно нарастить объемы производства. Мы нарастили наш объем на примерно 4 тысячи суточной добычи практически в течение месяца", - отметил В.Алекперов.

По его словам, это "говорит о том, что мы достаточно взвешенно подошли к остановке скважин и ввели их достаточно оперативно".

В целом, отметил глава "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), компания успешно увеличивает производство углеводородов. "Компания достаточно успешно прошла 2017 год и первое полугодие 2018 года, то есть добыча выросла на 2,5%", - отметил он.

"Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке выросла на 15%, мощности нефтеперерабатывающих заводов - на 2%. Глубина переработки на отдельных заводах уже доходят до 90%, а в целом - на 75%", - добавил В Алекперов.

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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]