ЛУКОЙЛ увеличил добычу нефти на 4 тыс. т/с вслед за соответствующим решением ОПЕК+

"ЛУКОЙЛ" увеличил собственную добычу нефти на 4 тыс. тонн в сутки вслед за решением о возможности роста добычи нефти в России в рамках сделки ОПЕК+, сообщил глава компании Вагит Алекперов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Сегодня, когда мы говорим о соглашениях с ОПЕК+, мы увеличили добычу. Все в мире сомневались, что российские нефтяники смогут так оперативно нарастить объемы производства. Мы нарастили наш объем на примерно 4 тысячи суточной добычи практически в течение месяца", - отметил В.Алекперов.

По его словам, это "говорит о том, что мы достаточно взвешенно подошли к остановке скважин и ввели их достаточно оперативно".

В целом, отметил глава "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), компания успешно увеличивает производство углеводородов. "Компания достаточно успешно прошла 2017 год и первое полугодие 2018 года, то есть добыча выросла на 2,5%", - отметил он.

"Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке выросла на 15%, мощности нефтеперерабатывающих заводов - на 2%. Глубина переработки на отдельных заводах уже доходят до 90%, а в целом - на 75%", - добавил В Алекперов.