Главы МИД Азербайджана и Италии обсуждают сотрудничество в сферах энергетики и транспорта

Главы МИД Азербайджана и Италии Эльмар Мамедъяров и Энцо Моаверо-Миланези на встрече в Баку обсуждают вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

"Министры обсуждают вопросы расширения двустороннего сотрудничества, в том числе сотрудничество в сфере энергетики, промышленности и транспорта, включая транспортный коридор Восток-Запад, а также актуальные региональные вопросы", - отмечает твиттер МИД Азербайджана.

А.Азизов