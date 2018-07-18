Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9794 RUR   0.0271 GBR   2.2278 TRY   0.3539

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.08 Brent   72.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 34° Завтра 26° 35° 20 Июл 25° 34° 21 Июл 24° 32°

Внешняя политика 18.07.2018 16:46

Главы МИД Азербайджана и Италии обсуждают сотрудничество в сферах энергетики и транспорта

Главы МИД Азербайджана и Италии Эльмар Мамедъяров и Энцо Моаверо-Миланези на встрече в Баку обсуждают вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

"Министры обсуждают вопросы расширения двустороннего сотрудничества, в том числе сотрудничество в сфере энергетики, промышленности и транспорта, включая транспортный коридор Восток-Запад, а также актуальные региональные вопросы", - отмечает твиттер МИД Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Рим и Баку обсуждают сотрудничество в оборонной сфере – президент Италии Баку и Рим подписали документы о расширении сотрудничества в сферах транспорта, АПК и образования Президент Азербайджана и Италии провели переговоры в расширенном составе Президенты Азербайджана и Италии довольны уровнем развития двусторонних связей Баку и Рим обсудили шаги для пресечения незаконной деятельности итальянских компаний в Карабахе – МИД Азербайджана Посол Италии в Баку отмечает win-win при шопинге итальянскими туристами в Азербайджане

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]