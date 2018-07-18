Алекперов пригласил Медведева на запуск Ракушечного месторождения

Глава НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов пригласил премьер-министра Дмитрия Медведева на запуск Ракушечного месторождения на Каспии.

"Мы продолжаем достаточно успешно развивать морские месторождения", - заявил В.Алекперов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, пригласив председателя правительства побывать на одном из объектов.

"Ежегодно мы вводим в эксплуатацию новые гидротехнические сооружения и гордимся тем, что все они строятся на территории России, на верфях в Астраханской области", - отметил руководитель "ЛУКОЙЛа".

По его словам, "в следующем году будет очередной ввод объекта, сегодня мы приняли инвестиционное решение о новом месторождении - Ракушечное, они не такие масштабные, но эффективные".

В.Алекперов обратил особое внимание на ведущиеся компанией геологоразведочные работы, цель которых - полностью компенсировать запасы освоенных месторождений.

"Мы сегодня активны на международном рынке, компания выиграла ряд тендеров, в том числе в Мексиканском заливе, и сегодня мы создаем альянсы, которые позволяют работать на больших глубинах", - сказал В.Алекперов.

По его мнению, самое главное в этом - получение компетенции по ведению работ на глубине 2600 метров, что является большим достижением энергетических компаний. "Сегодня для нас нет технологических пределов освоения месторождений любой сложности", - уверен В.Алекперов.

Месторождение Ракушечное, открытое в 2001 году, расположено в северной части российского участка Каспийского моря. В непосредственной близости от него находится другое месторождение "ЛУКОЙЛа" - имени Филановского, поэтому при обустройстве Ракушечного планируется использование уже построенной инфраструктуры, что позволит сократить сроки и затраты на его освоение.

На первой стадии освоения Ракушечного запланированы обустройство неокомского надъяруса, где сосредоточены основные запасы нефти месторождения, опытно-промышленная разработка аптского яруса.

В состав объектов обустройства на первой стадии освоения входит ледостойкая стационарная платформа, предназначенная для добычи нефти, пластовой воды, попутного нефтяного газа и конденсата. Проектом предусмотрена также установка платформы жилого модуля и переходной галереи между ней и ледостойкой платформой. Галерея позволит обеспечить пешеходное сообщение между платформами, а также прокладку трубопроводов и электрокабелей.

Кроме того, в ходе реализации проекта будут проложены подводные газопроводы, водоводы и силовые кабельные линии для транспортировки многофазной пластовой продукции, газлифтного газа, подготовленной пластовой и морской воды для системы поддержания пластового давления от ЛСП Ракушечного до ЛСП-2 месторождения имени Филановского. Между двумя этими платформами проведут две взаиморезервируемые подводные силовые кабельные линии напряжением 10 кВ со встроенной оптоволоконной жилой.

Проект первого этапа освоения Ракушечного месторождения одобрен Главгосэкспертизой. Работы будут вестись за счет собственных средств застройщика ОАО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть".