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ТЭК 18.07.2018 16:55

В Баку рассчитывают на успешную реализацию проекта TAP для поставок азербайджанского газа в Европу

Замминистра энергетики Азербайджана Самир Велиев отмечает, что строительство Транс-Адриатического газопровода (TAP) ведется в соответствии с графиком.

"Мы надеемся, что этот проект будет успешно реализован, и азербайджанский газ будет поставляться в Европу", - сказал С.Велиев в среду в Баку на азербайджано-итальянском круглом столе.

По его словам, Азербайджан также заинтересован в расширении сотрудничества с Италией в сфере энергетики, включая альтернативную энергетику. "Италия имеет большой опыт в сфере альтернативной энергетики, и Азербайджан заинтересован в применении этих технологий", - подчеркнул он.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. Поставки азербайджанского газа в Европу в объеме 10 млрд кубометров в год намечены с 2020 года.

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Совладельцы проекта - Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: TAP, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]