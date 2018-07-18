В Баку рассчитывают на успешную реализацию проекта TAP для поставок азербайджанского газа в Европу

Замминистра энергетики Азербайджана Самир Велиев отмечает, что строительство Транс-Адриатического газопровода (TAP) ведется в соответствии с графиком.

"Мы надеемся, что этот проект будет успешно реализован, и азербайджанский газ будет поставляться в Европу", - сказал С.Велиев в среду в Баку на азербайджано-итальянском круглом столе.

По его словам, Азербайджан также заинтересован в расширении сотрудничества с Италией в сфере энергетики, включая альтернативную энергетику. "Италия имеет большой опыт в сфере альтернативной энергетики, и Азербайджан заинтересован в применении этих технологий", - подчеркнул он.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. Поставки азербайджанского газа в Европу в объеме 10 млрд кубометров в год намечены с 2020 года.

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Совладельцы проекта - Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Б.Рустамбеков